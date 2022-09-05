Должна быть общая ответственность за жизнь людей: Зеленский о задержании причастных к трагедии в Чернигове

Глава государства попросил следить за тем, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия

Президент Владимир Зеленский заявил о том, что двое людей, которые причастны к трагическому инциденту на выставке оружия в Чернигове, задержаны.

Об этом он сказал в видеообращении по результатам 193-го дня война.

"Сегодня получил доклад о том, что по подозрению в совершении уголовного преступления были задержаны два человека, которые непосредственно причастны к трагическому инциденту в Чернигове. Тот, кто дал приказ отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие. И тот, кто позволил ребенку взять оружие в руки. Уголовное производство — у Государственного бюро расследований", — отметил глава государства.

Фрагмент видеооращения Владимира Зеленского

Владимир Зеленский попросил представителей власти и правоохранительных органов на местах следить, чтобы на публичных мероприятиях не было боевого оружия и других опасных средств.

"Жизни людей – это общая ответственность всех, кто должен гарантировать безопасность", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что 3 сентября в Чернигове на выставке оружия военнослужащие территориальной обороны демонстрировали гражданскому населению оружие и боеприпасы. Во время демонстрации один из боеприпасов сдетонировал. Были травмированы пять человек, среди них четверо детей в возрасте от 2 до 12 лет. В пресс-службе горсовета впоследствии сообщили, что, по предварительной информации, сдетонировал противотанковый снаряд, который попал в крышу одного из частных домов.

В то же время местные СМИ информировали, что выстрелил противотанковый гранатомет, когда мальчик, который пришел на выставку, взял его в руки. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил обращения с оружием (ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины).

Видимо, своим обращением президент хотел способствовать тому, чтобы в обществе сложилось мнение о том, что взрывы уместны только на линии фронте и в операциях против оккупантов – в этом случае никто не будет возражать против них.