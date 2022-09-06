В оккупированном Бердянске раздался взрыв: появилось видео

В оккупированном Бердянске, откуда в конце августа начали убегать россиянеался автомобиль. Об этом сообщает российский провластный телеграм-канал Mash. В то время как украинский "Политика страны" со ссылкой на очевидцев добавляет, что кроме взрыва в городе слышали еще и стрельбу.

Оккупационные "власти" Запорожской области подтвердили факт взрыва, назвав его терактом. В частности, об этом в своем телеграм-канале написал "член главного совета администрации" оккупированной части региона, коллаборант Владимир Рогов.

Позже от ставленников россиян поступила информация, что в центре города взорвали автомобиль "коменданта" Бердянска. Оккупанты сообщили об одном раненом. Известно, что к месту взрыва направились скорые и представители подконтрольной россиянам "полиции".

Вместе с тем, по неподтвержденным данным местных телеграм-каналов, взорвался микроавтобус с боеприпасами, замеченный буквой Z. Также речь идет об одном погибшем россиянине.

Как сообщал "Телеграф", в конце августа в Бердянске было совершено успешное покушение на оккупационного "заместителя руководителя Госавтоинспекции" Александра Колесникова. В регионе активно действуют партизаны.