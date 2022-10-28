В Крыму на военном полигоне погибла пропагандистка из рф: "Остро болела за россию"

Шальная пуля убила российскую пропагандистку на территории Украины

В пятницу, 28 октября, на 247 день полномасштабного вторжения рф стало известно, что во временно оккупированном Крыму умерла российская пропагандистка, руководитель подразделения "россия сегодня" в Симферополе Светлана Бабаева.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости. По информации пресс-службы медиахолдинга, причиной смерти "журналистки" стал несчастный случай на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму. Там Бабаева занималась военно-спортивной стрельбой.

Генеральный директор "России сегодня", лицо российской пропаганды Дмитрий Киселев опечален гибелью сотрудницы.

"Профессионал высшей пробы с яркой журналистской биографией. Теплейший человек, остро болевший за россию. Рвалась 'за ленточку', желая поддержать наших героев. Шальная пуля…" — заявил Киселев.

Добавим, что пост главы регионального подразделения "Россия сегодня" в Симферополе Светлана заняла в августе 2019 года. В 2013-2016 годах "журналистка" работала главным редактором интернет-портала "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что на Донбассе известный российский военкор получил ранение.

Напомним, в Херсоне российские захватчики убили известного украинского дирижера.