Доверился женщине с детьми: под Винницей ограбили военного

Правонарушительнице грозит наказание в виде лишения свободы до 8 лет.

В Винницкой области, где в октябре нетрезвый мужчина изнасиловал малолетнего ребенка, женщина, втершись в доверие к военному, получила доступ к его карточному счету. Обманным способом ей удалось присвоить сумму в размере 45 000 гривен. Личность правонарушительницы была установлена 14 ноября, рассказали в Главном управлении Нацполиции региона.

Пострадавшим оказался 44-летний военнослужащий, уроженец Днепропетровской области. Обратившись в правоохранительные органы за помощью мужчина рассказал, что накануне гостил у знакомого жмеринчанина. Свою карту он давал несовершеннолетним детям хозяина дома с поручением купить продукты. С ними в магазин ходила их мать – жена знакомого.

Исчезновение средств со счета военный обнаружил утром. Сумма составила 45000 гривен.

Получив уведомление о правонарушениях от пострадавшего, правоохранители выехали на место происшествия. Полицейские установили причастность к случившемуся ранее судимой за наркопреступление 35-летней женщины, рассказал руководитель Жмеринского районного отдела полиции Анатолий Присяжнюк.

Предварительно удалось установить, что злоумышленница неоднократно использовала карту потерпевшего для расчета в магазинах и за заказанные онлайн-услуги.

По факту преступления правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса. За кражу средств правонарушительнице грозит заключение сроком до 8 лет.

В скором времени правонарушительнице должны сообщить о подозрении.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области пьяный мужчина убил свою мать, после чего просто ушел спать.

Также мы писали о том, как в Запорожье мужчина во время семейного конфликта убил родного человека.