Довірився жінці з дітьми: під Вінницею пограбували військового

Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

На Вінниччині, де в жовтні нетверезий чоловік зґвалтував малолітню дитину, жінка, втершись у довіру до військового, отримала доступ до його карткового рахунку. Обманним способом їй вдалося привласнити суму у розмірі 45 000 гривень. Особу правопорушниці встановили 14 листопада, розповіли у Головному управлінні Нацполіції регіону.

Потерпілим виявився 44-річний військовослужбовець, уродженець Дніпропетровської області. Звернувшись до правоохоронних органів за допомогою чоловік розповів, що напередодні гостював у знайомого жмеринчанина. Свою картку він давав неповнолітнім дітям господаря будинку з дорученням купити продукти. З ними до магазину ходила їхня мати — дружина знайомого.

Зникнення коштів з рахунку військовий виявив вранці. Сума склала 45 000 гривень.

Отримавши повідомлення про правопорушення від постраждалого, правоохоронці виїхали на місце події. Поліцейські встановили причетність до скоєного раніше судимої за наркозлочин 35-річної жінки, розповів керівник Жмеринського районного відділу поліції Анатолій Присяжнюк.

Попередньо вдалося встановити, що зловмисниця неодноразово використовувала картку потерпілого для розрахунку у магазинах та за замовлені онлайн-послуги.

За фактом злочину правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. За крадіжку коштів правопорушниці загрожує ув’язнення на строк до 8 років.

Згодом правопорушниці мають повідомити про підозру.

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