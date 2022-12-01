Как выглядит линия обороны россиян под Бахмутом (фото с высоты)

Оккупанты готовятся к обороне

Российские оккупанты на Бахмутском направлении не только активно пытаются прорваться вперед, но и стоят фортификационные сооружения. Фотографии таких укреплений передали журналистам бойцы ВСУ.

Снимки опубликовало Радио Свобода. Отмечается, что место съемки — окрестности Владимировки в районе Бахмута Донецкой области. Село находится под российской оккупацией.

Сооружения простираются на несколько километров

Между линиями обороны - остатки домов

В окестностях - множество следов техники

На фотографиях можно увидеть зигзагообразную линию укреплений, вероятно, из бетона, с укрепленными позициями.

Часть линии обороны

С высоты видно масштаб и протяженность сооружений

Село Владимировка в Бахмутском районе Донецкой области до 2011 года было поселком. До вторжения россиян тут жили 1211 людей.

Сохранившиеся здания села

Село Владимировка на карте

Населенный пункт был оккупирован врагом в мае. Отметим, что еще в августе враг атаковал в сторону Бахмутского с территории оккупированной Владимировки. Тогда врага удалось отбросить. Сейчас они снова пытаются прорваться вперед, бросая людей и технику на захват населенных пунктов в окрестностях Бахмута. Как считают аналитики — шесть месяцев изматывающих боев перевешивают даже мнимую выгоду от захвата Бахмута. Как ранее сообщал "Телеграф" россияне строят линии укрепления и на других направлениях, в частности в Херсонской и западной Запорожской области — карту примерного расположения опубликовали в сети.