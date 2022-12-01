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Как выглядит линия обороны россиян под Бахмутом (фото с высоты)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Линий обороны несколько Новость обновлена 01 декабря 2022, 07:42
Линий обороны несколько

Оккупанты готовятся к обороне

Российские оккупанты на Бахмутском направлении не только активно пытаются прорваться вперед, но и стоят фортификационные сооружения. Фотографии таких укреплений передали журналистам бойцы ВСУ.

Снимки опубликовало Радио Свобода. Отмечается, что место съемки — окрестности Владимировки в районе Бахмута Донецкой области. Село находится под российской оккупацией.

Владимировка линия обороны оккупантов
Сооружения простираются на несколько километров
Линия обороны Владимировка
Между линиями обороны - остатки домов
Враг стоит линию обороны в районе Бахмута
В окестностях - множество следов техники

На фотографиях можно увидеть зигзагообразную линию укреплений, вероятно, из бетона, с укрепленными позициями.

Враг готовится к обороне на Бахмутском направлении
Часть линии обороны
российская линия обороны Владимировка
С высоты видно масштаб и протяженность сооружений

Село Владимировка в Бахмутском районе Донецкой области до 2011 года было поселком. До вторжения россиян тут жили 1211 людей.

Село Владимировка
Сохранившиеся здания села
Село Владимировка Бахмутского районе на карте
Село Владимировка на карте

Населенный пункт был оккупирован врагом в мае. Отметим, что еще в августе враг атаковал в сторону Бахмутского с территории оккупированной Владимировки. Тогда врага удалось отбросить. Сейчас они снова пытаются прорваться вперед, бросая людей и технику на захват населенных пунктов в окрестностях Бахмута. Как считают аналитики — шесть месяцев изматывающих боев перевешивают даже мнимую выгоду от захвата Бахмута. Как ранее сообщал "Телеграф" россияне строят линии укрепления и на других направлениях, в частности в Херсонской и западной Запорожской области — карту примерного расположения опубликовали в сети.

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#Линия обороны #Бахмут