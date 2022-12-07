В Трускавце открыли рождественскую ярмарку: в сети развернулись горячие споры (фото, видео)

Открытие приурочили к дню святого Николая по новому стилю

В ярких огнях, с праздничной елкой и шашлыками — в Трускавце открыли первую Украине в 2022 году рождественскую ярмарку и домик святого Николая. В сети действо вызвало неоднозначную реакцию, ведь пока миллионы украинцев сидят без света, в Трускавце его с избытком.

Развернулась дискуссия, актуальны ли такие празднества, когда в стране война. Часть комментаторов отмечают, что рождественская ярмарка с мангалами, глинтвейном и сувенирами — способ заработка. Многие придерживаются мнения, что использование такого количества иллюминации недопустимо.

Отметим, что на ярмарке цены — не из самых низких. За шашлык просят 1000 грн за кг, рулька идет чуть дороже — 1090 грн/кг, форель 1050 грн/кг, а квашеные овощи 390 грн/кг. В комментариях также высказали мнение, что на ярмарке гуляют те, кто переехал в западную часть Украины.

На празднике действительно много огней — скульптуры из гирлянд, оформление "домиков" с товарами. Отмечается, что в Трускавце, как и во всей стране отключения все же есть. Но домик святого Николая работает в такое время от генераторов. По данным горсовета, акция направлена на благое дело — поздравить детей-сирот, из малообеспеченных семей и тех, кто вынужденно переехал на запад Украины из-за войны с праздником.

Праздничная иллюминация

Отметим, что открыли ярмарку 6 декабря не просто так, а в праздник святого Николая по григорианскому календарю. "Телеграф" рассказывал, в чем разница и когда праздновать религиозный праздник, полюбившийся детям, рекомендуют священники ПЦУ.