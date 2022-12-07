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У Трускавці відкрили різдвяний ярмарок: у мережі розгорнулися гарячі суперечки (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Резиденція св. Миколая відкрита
Резиденція св. Миколая відкрита. Фото tmr.gov.ua

Відкриття приурочили до Дня святого Миколая за новим стилем

У яскравих вогнях, зі святковою ялинкою та шашликами — у Трускавці відкрили перший Україні 2022 року різдвяний ярмарок та будиночок святого Миколая. У мережі дійство викликало неоднозначну реакцію, адже поки що мільйони українців сидять без світла, у Трускавці його з надлишком.

Розгорнулася дискусія, чи актуальні такі свята, коли у країні війна. Частина коментаторів зазначають, що різдвяний ярмарок із мангалами, глінтвейном та сувенірами — спосіб заробітку. Багато хто дотримується думки, що використання такої кількості ілюмінації є неприпустимим.

Зазначимо, що на ярмарку ціни — не найнижчі. За шашлик просять 1000 грн за кг, кермо йде трохи дорожче — 1090 грн/кг, форель 1050 грн/кг, а квашені овочі 390 грн/кг. У коментарях також висловили думку, що на ярмарку гуляють ті, хто переїхав до західної частини України.

Коментарі до ярмарку у Трускавці
Коментарі до ярмарку у Трускавці

На святі справді багато вогнів — скульптури з гірлянд, оформлення "будиночків" із товарами. Зазначається, що в Трускавці, як і у всій країні відключення все ж таки є. Але будиночок святого Миколая працює у такий час від генераторів. За даними міськради, акція спрямована на добру справу — привітати дітей-сиріт із малозабезпечених сімей та тих, хто вимушено переїхав на захід України через війну зі святом.

Святкова ілюмінація Трускавець
Святкова ілюмінація

Зазначимо, що відкрили ярмарок 6 грудня не просто так, а у свято святого Миколая за григоріанським календарем. "Телеграф" розповідав, у чому різниця і коли святкувати релігійне свято, яке полюбилося дітям, рекомендують священники ПЦУ.

Теги:
#Ярмарок #Трускавець #День Святого Миколая #Різдв'яна ярмарка