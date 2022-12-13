Многие выедут: озвучена большая проблема с освобождением Крыма и Донбасса

Многолетнее влияние российской пропаганды на умы людей бесследно не пройдет

Украинские военнослужащие делают все возможное, дабы поскорее освободить оккупированные регионы Украины. Пока на очереди — два важных населенных пункта Луганщины, однако деоккупация планируется для всего Донбасса и Крыма. При этом стоит учитывать важную вещь — проживающих там людей, многие из которых за последние девять лет практически не слышали украинского языка и постоянно находились в российской повестке. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уверен: многие люди с оккупированных территорий примут решение выехать в россию после того, как ВСУ оттеснят захватчиков.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина", подчеркнув, что деоккупация территорий, оказавшихся под контролем россиян с февраля 2022 года и тех, которые годами там, будет сильно отличаться.

"Дети пошли уже во второй класс. Те, которые родились в 14-15 годах. Люди отравлены пропагандой россии. Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинского. В которых воспитывалась и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, к Украине. Поэтому главная проблема — это люди", — отмечает главный полицейский страны.

По его словам, правительству и другим украинцам следует подготовиться, что процесс реинтеграции жителей этих регионов будет весьма непростым. Тем, кто жил мирной жизнью и не участвовал в незаконных вооруженных формированиях, придется методично объяснять причины законности украинских властей и другие тонкости.

"Я думаю, что много людей, которые там проживают, наверное, пойдут искать "русский мир" на территории российской федерации", — подчеркнул Клименко.

Тем временем часть военных экспертов уже начали озвучивать примерные сроки освобождения Крымского полуострова. Своей версией поделился и американский генерал Бен Ходжес.

При этом часть аналитиков не отменяет того, что борьба за украинский Крым способна растянуться на десятилетия.