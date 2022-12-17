Били по жилым домам: центр Донецка вновь мощно обстреляли (фото и видео)

Про пострадавших данных нет

Утро в оккупированном Донецке началось со взрывов. Они прозвучали в 8 утра. В центре города значительные повреждения — на проспекте Мира в земле образовалась воронка. Якобы причиной стал обстрел.

Как сообщают региональные Телеграм-каналы, также попадания были в районе улицы Заперевальной. Большая часть повреждений сосредоточена в центральном Ворошиловском районе.

На фото и видео с места взрывов видно, что повреждены фасады зданий, окна, автомобили. Про пострадавших не сообщается.

В центре Донецка якобы нашли осколки. Интересен тот факт, что возле одного из крупнейших повреждений на проспекте Мира, где поломало асфальт на куски, в ветеринарной клинике поблизости окна остались целыми.

Сильный обстрел произошел в Донецке накануне — по городу били "Градами". В этом случае пропагандисты не берутся утверждать так однозначно, что именно взрывалось. Обстрелы в городе фиксируют несколько раз в неделю. Напомним, ранее один из дончан отследил откуда летят снаряды по Донецку. Пуск был из оккупированной Макеевки, что подтвердили доказательствами.