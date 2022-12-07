Откуда обстреляли Донецк? В сети показали неопровержимые доказательства (фото)
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В обстрелах Донецка оккупанты постоянно винят ВСУ, но доказательства работают против них самих
В оккупированном Донецке накануне снова гремело. Город подвергся обстрелу — прилеты зафиксировали в центре, начались пожары. Однако в сети обратили внимание на то, откуда велся обстрел, и продемонстрировали доказательства пуска снарядов по городу из оккупированной Макеевки.
Автор блога в Twitter "Так говорил Zarathustra" продемонстрировал кадры, подтверждающие гипотезу. Он узнал на видео одно из зданий с последствиями обстрела. Это мотосалон "АрдаМото". "Если посмотреть на карту, откуда был обстрелян город, то не нужно быть д*билом и понять, что ракеты летели из Макеевки. Противоположной стороны от ЗСУ. Россия обстреляла Донецк", — пишет пользователь соцсети.
Автор также приводит стоп-кадр из видео обстрела в районе ЦУМа: "Осколок в асфальте показывает траекторию прилета". Он отмечает, что с той стороны — россия.
Отметим, что во время обстрела погибли четверо человек, еще многие были ранены. Снаряды падали в центральном районе города.
Российские и коллаборантские службы новостей традиционно обвиняют в обстреле Украину. В комментариях к публикации отметили, что россияне, обстреливая город, "готовятся к его сдаче", такова примета. Отметим, что так было с отступлением россиян из Херсона, где оккупанты подорвали и заминировали объекты социальной и критической инфраструктуры.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что именно такой вариант в будущем прогнозируют военные эксперты.