В центре Донецка прозвучал взрыв: всю ночь полыхал масштабный пожар (фото, видео)

Потушить пожар до утра не удалось

В центре Донецка ночью прозвучали взрывы и начался масштабный пожар в здании управления железной дорогой. Оккупационная администрация заявила про обстрел со стороны Украины.

Об этом пишет так называемый донецкий городской голова Алексей Кулемзин. Он заявил, что в здание попал снаряд и было пробитие между третьим и четвертым этажом. После этого здание загорелось.

Тушение пожара было усложнено тем, что в пожарных гидрантах воды не оказалось. Все произошло ночью, около 2:30 и потушить пожар по состоянию на 7:00 не удалось — местные жители публикуют фото струящегося дыма над центром города.

Последствия взрыва в здании

На пожар согнали технику, но для тушения не было воды

Пожар после взрыва в Донецке

Здание управления находится в центре Донецка на улице Артема. Сообщается также про взрывы и в других частях города. Всего — примерно о шести. Все в Ворошиловском районе, там же где и пожар.

Место пожара на карте Донецка

Отмечается, что в результате масштабного возгорания пострадавших нет. В окрестных здания недосчитались стекол в окнах.

Ситуация была крайне сложная

Ранее "Телеграф" рассказывал про несколько масштабных пожаров в россии, которые связывают с военными, вернувшимися из Украины. Так, один из них в Костроме во время драки достал некое взрывное устройство — развлекательный центр загорелся, погибли более десятка людей. В Забайкалье мужчина метнул гранату в посетителей кафе, куда его не пустили — про его прямую связь с войной не говорится, но пользователи сети уверенны — скоро такие случаи будут происходить чаще, ведь часть оккупантов уже вернулась на свою родину.