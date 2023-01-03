"Выбивали" адреса патриотов: под Херсоном нашли новую пыточную оккупантов (фото)

Российские военные измывались над жителями, которые отказались сотрудничать

Спустя много недель после освобождения из оккупации правобережной части Херсонской области там продолжают находить новые свидетельства преступлений российских военных, — неподалеку от Херсона нашли еще одну пыточную, где издевались над украинцами.

Ее разместили в частном доме в поселке Александровка на окраине Николаевской области, рассказали в Службе безопасности Украины во вторник, 3 января.

Заметим, что на Николаевщине несколько населенных пунктов с названием Александровка, однако вероятно речь идет про Снигиревский район, который был в оккупации, — от поселка там до Херсона меньше 30 километров и он находится вдоль ключевой трассы.

Александровка находится меньше чем в 30 км от Херсона

В пыточной держали мирных жителей, которые отказались сотрудничать с оккупантами, — их душили пакетами, били шокерами и тяжелыми предметами, чтобы "выбить" адреса патриотов и участников сопротивления.

Как видно на фото с места событий, людей держали в непригодных для жилья условиях, на матрацах в антисанитарии.

Осталась российская форма и мусор

Людям приходилось ютиться на жутких матрацах

Место содержания больше похоже на мусорку

Пленные царапали даты на стенах

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сейчас устанавливаются личности оккупантов, которые были причастны к преступлению.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал кадры из пыточной в Херсоне, которую организовали в СИЗО.