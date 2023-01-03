Укр

"Выбивали" адреса патриотов: под Херсоном нашли новую пыточную оккупантов (фото)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
Украинцев держали в ужасных условиях, били и пытали Новость обновлена 03 января 2023, 13:24
Украинцев держали в ужасных условиях, били и пытали. Фото Коллаж "Телеграфа"

Российские военные измывались над жителями, которые отказались сотрудничать

Спустя много недель после освобождения из оккупации правобережной части Херсонской области там продолжают находить новые свидетельства преступлений российских военных, — неподалеку от Херсона нашли еще одну пыточную, где издевались над украинцами.

Ее разместили в частном доме в поселке Александровка на окраине Николаевской области, рассказали в Службе безопасности Украины во вторник, 3 января.

Заметим, что на Николаевщине несколько населенных пунктов с названием Александровка, однако вероятно речь идет про Снигиревский район, который был в оккупации, — от поселка там до Херсона меньше 30 километров и он находится вдоль ключевой трассы.

Александровка Херсонской области на карте боевых действий
Александровка находится меньше чем в 30 км от Херсона

В пыточной держали мирных жителей, которые отказались сотрудничать с оккупантами, — их душили пакетами, били шокерами и тяжелыми предметами, чтобы "выбить" адреса патриотов и участников сопротивления.

Как видно на фото с места событий, людей держали в непригодных для жилья условиях, на матрацах в антисанитарии.

Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Осталась российская форма и мусор
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Людям приходилось ютиться на жутких матрацах
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Место содержания больше похоже на мусорку
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Пленные царапали даты на стенах
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона
Пыточная военных россии в Николаевской области недалеко от Херсона

По факту инцидента открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны. Сейчас устанавливаются личности оккупантов, которые были причастны к преступлению.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал кадры из пыточной в Херсоне, которую организовали в СИЗО.

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#Херсон #Пытки