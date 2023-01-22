Укр

Воронки от снарядов и могилы во дворах: во что оккупанты превратили Угледар на Донетчине (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
571
Город до полномасштабного вторжения жил активной жизнью
Город до полномасштабного вторжения жил активной жизнью

На Донетчине продолжаются ожесточённые бои

Прифронтовые города россияне равняют землёй. Один из них Угледар — небольшой город на юго-запад от Донецка. Он находится между двумя очень горячими точками на карте боевых действий — Марьинкой и Большой Новосёлкой.

До российского вторжения город начитывал 14 тысяч жителей и даже больше. Теперь он напоминает руины — город под обстрелом почти каждый день. Разрушения серьезные — многоэтажки с выломанными блоками, целые дома просто сложились от постоянных артиллерийских и авиаударов.

Боец ВСУ Сергей Тахмазов назвал Угледар еще одним убитым городом. По улицам бегают стаи одичалых котов и собак.

Разрушенный дом в Угледаре
Разрушенный дом в Угледаре
Поврежденный дом в Угледаре
Счастье больше не живет за выбитыми окнами
Квартиры в Угледаре
В квартирах выломаны стены и окна

В некогда просторных и ухоженных дворах — перекопанная взрывами земля, разрушенные площадки, остатки транспорта и могилы — погибших хоронят там, где могут.

Линия столкновения с противником пролегает очень близко к городу. Враг продолжает накапливать силы на том участке фронта.

Угледар на карте
Угледар на карте

Еще чуть менее года назад Угледар был процветающим городом, несмотря на близость оккупированной территории. Сейчас вместо детского смеха в парке — воронки от прилетов снарядов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что практически уничтоженный Мариуполь воспринимается россиянами как фон для фотографий и место для экстрим-туризма. Многие оставшиеся жители тем временем страдают от морозов — теплоснабжение восстановить не удалось.

Теги:
#Война #Руины #Угледар