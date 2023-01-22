Воронки от снарядов и могилы во дворах: во что оккупанты превратили Угледар на Донетчине (фото, видео)

На Донетчине продолжаются ожесточённые бои

Прифронтовые города россияне равняют землёй. Один из них Угледар — небольшой город на юго-запад от Донецка. Он находится между двумя очень горячими точками на карте боевых действий — Марьинкой и Большой Новосёлкой.

До российского вторжения город начитывал 14 тысяч жителей и даже больше. Теперь он напоминает руины — город под обстрелом почти каждый день. Разрушения серьезные — многоэтажки с выломанными блоками, целые дома просто сложились от постоянных артиллерийских и авиаударов.

Боец ВСУ Сергей Тахмазов назвал Угледар еще одним убитым городом. По улицам бегают стаи одичалых котов и собак.

Разрушенный дом в Угледаре

Счастье больше не живет за выбитыми окнами

В квартирах выломаны стены и окна

В некогда просторных и ухоженных дворах — перекопанная взрывами земля, разрушенные площадки, остатки транспорта и могилы — погибших хоронят там, где могут.

Линия столкновения с противником пролегает очень близко к городу. Враг продолжает накапливать силы на том участке фронта.

Угледар на карте

Еще чуть менее года назад Угледар был процветающим городом, несмотря на близость оккупированной территории. Сейчас вместо детского смеха в парке — воронки от прилетов снарядов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что практически уничтоженный Мариуполь воспринимается россиянами как фон для фотографий и место для экстрим-туризма. Многие оставшиеся жители тем временем страдают от морозов — теплоснабжение восстановить не удалось.