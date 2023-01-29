Обороняла Киев и пошла в ВСУ: история красавицы-защитницы из-под Бахмута
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Ольга с первого же дня вторжения решила взять оружие в руки
Немало отважных украинцев сражаются за Бахмут в Донецкой области, — среди них и военная психолог Ольга.
О ней рассказал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который побывал на передовой и лично с ней пообщался.
Отметим, что красавица-защитница с 2014 года была военным психологом, после чего в 2018 году основала с командой "Ветеран Хаб".
После полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года Ольга пошла в ряды патрульной полиции, чтобы защищать Киев.
В июне женщина мобилизовалась в Вооруженные силы Украины, и теперь бесстрашно воюет на Бахмутском направлении, которое, как известно, в течение уже многих недель остается одним из самых горячих на фронте.
Как видно по фото, суровые военные условия и постоянная опасность для жизни не смогли отнять у Ольги красоты и оптимизма.
Как известно, на осень 2022 года в рядах украинских военных служили более 40 тысяч женщин, — среди них и профессиональные военные, и командующие, и те, кто заботится о том, чтобы другие военные вовремя получали провизию и оружие на позиции.
Больше историй о красавицах-военных читайте позже на "Телеграфе" в рубрике "Наши защитницы".
Как известно, несмотря на постоянные бои в Бахмуте до сих пор остаются люди, которые вынуждены выживать без света, воды и отопления, — они говорят, бои все ближе и ближе.