россия нанесла беспощадный удар по Николаевщине: есть погибшие, а под завалами могут быть люди (фото)

Ребенка госпитализировала "скорая"

Утром 13 марта оккупационная армия россии нанесла очередной коварный удар по противоположному берегу Днепровского лимана. Враг выстрелил из реактивной системы залпового огня, накрыв огнем мирное население Николаевского района. Несколько частных домохозяйств разрушены. Погибли два человека, есть раненые, среди которых и ребенок.

Этим трагическим известием в своем Telegram-канале в понедельник поделился глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отметив, что под завалами могут быть еще пострадавшие.

"Только что россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района. По предварительной информации, один погибший, под завалами могут быть еще люди. Есть разрушение жилых домов", — написал он.

Также известно, что в результате вражеских обстрелов погиб мужчина 1978 г.р. и женщина 1980 г.р. Кроме того, ранены двое взрослых и ребенок 7 лет. Все госпитализированы.

Вражеский обстрел одного из Николаевских районов

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению военного эксперта Сергея Грабского, жителям и руководству Украины не стоит надеяться, что россия откажется от массовых ракетных ударов.