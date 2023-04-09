Весна идет: как бойцы ВСУ работают ради победы на Лиманском направлении (фоторепортаж)

Донетчина остается одним из самых напряженных в боях регионов — корреспондент "Телеграфа" убедился в этом на собственном опыте

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, хотя в последнее время россияне несколько ослабляют свое давление. По всей вероятности, враг выдыхается, ведь несгибаемость украинских воинов хорошо известна не только на Родине, но и далеко за ее пределами. Впрочем, военное дело не из простых, каждый день приходится рисковать собственной жизнью и здоровьем. В частности, и на Донетчине, где боевых столкновений больше всего.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов продолжает свой многодневный "вояж" Донецкой областью. Сегодня покажем, что ему удалось увидеть на Лиманском направлении во время общения с военными.

Первое, что встречает кого-либо из приезжих в населенных пунктах под Лиманом, — это разрушенные здания. К сожалению, обстрелы врага здесь нередкость, что и приводит к нанесению очередного ущерба. Но отдельные местные жители, которые все же не рискуют покидать свой дом, продолжают подстраиваться под реальность.

Когда-то это было чьим-то домом

Прилеты на Лиманском направлении – далеко не редкость

Военных ВСУ здесь достаточно, и им некогда отдыхать. Постоянный мониторинг ситуации, ответный огонь по российским позициям — все, чтобы всеми способами ускорить такую долгожданную победу.

Работа на фронте кипит

Сюрпризов для оккупантов здесь хватает

Отрабатывать позиции захватчиков – непростая работа

Но суровое настоящее все равно не стирает с мужественных лиц защитников яркую улыбку. Военнослужащие искренне радуются новым встречам, даже если они заняты сверхважной работой.

Всё будет Украина!

Ох уж эта улыбка!

За врагом тоже нужно успевать наблюдать

Тем временем в Донецкой области, как и по всей Украине, в конце концов в свои права вступает весна. Несмотря на военную разруху, садовые деревья начинают цвести, а многочисленные четырехлапые любимцы становятся все активнее. И это очередное напоминание, что жизнь продолжается. Что она, как и весна, и, в конце концов, Украина — обязательно победит.

Весна уже в воздухе

Ни одно зло не сломает Украину и Донбасс в частности

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Ранее мы рассказывали, какова ситуация на Бахмутском направлении. В самый город, как известно, журналистов не пускают, однако в ближайших населенных пунктах все равно ощущается эхо войны.

Также на нашем сайте можно увидеть фоторепортаж из разрушенного села Долина Донецкой области. Здесь в свое время "квартировались" оккупанты, а во время ухода почти не оставили после себя ничего уцелевшего.