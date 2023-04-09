Весна идет: как бойцы ВСУ работают ради победы на Лиманском направлении (фоторепортаж)
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Донетчина остается одним из самых напряженных в боях регионов — корреспондент "Телеграфа" убедился в этом на собственном опыте
На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои, хотя в последнее время россияне несколько ослабляют свое давление. По всей вероятности, враг выдыхается, ведь несгибаемость украинских воинов хорошо известна не только на Родине, но и далеко за ее пределами. Впрочем, военное дело не из простых, каждый день приходится рисковать собственной жизнью и здоровьем. В частности, и на Донетчине, где боевых столкновений больше всего.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов продолжает свой многодневный "вояж" Донецкой областью. Сегодня покажем, что ему удалось увидеть на Лиманском направлении во время общения с военными.
Первое, что встречает кого-либо из приезжих в населенных пунктах под Лиманом, — это разрушенные здания. К сожалению, обстрелы врага здесь нередкость, что и приводит к нанесению очередного ущерба. Но отдельные местные жители, которые все же не рискуют покидать свой дом, продолжают подстраиваться под реальность.
Военных ВСУ здесь достаточно, и им некогда отдыхать. Постоянный мониторинг ситуации, ответный огонь по российским позициям — все, чтобы всеми способами ускорить такую долгожданную победу.
Но суровое настоящее все равно не стирает с мужественных лиц защитников яркую улыбку. Военнослужащие искренне радуются новым встречам, даже если они заняты сверхважной работой.
Тем временем в Донецкой области, как и по всей Украине, в конце концов в свои права вступает весна. Несмотря на военную разруху, садовые деревья начинают цвести, а многочисленные четырехлапые любимцы становятся все активнее. И это очередное напоминание, что жизнь продолжается. Что она, как и весна, и, в конце концов, Украина — обязательно победит.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Ранее мы рассказывали, какова ситуация на Бахмутском направлении. В самый город, как известно, журналистов не пускают, однако в ближайших населенных пунктах все равно ощущается эхо войны.
Также на нашем сайте можно увидеть фоторепортаж из разрушенного села Долина Донецкой области. Здесь в свое время "квартировались" оккупанты, а во время ухода почти не оставили после себя ничего уцелевшего.