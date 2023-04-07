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Уничтожено почти все: как выглядит разрушенное село Долина в Донецкой области (фото, видео)

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
Дата публикации
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Автор
Разрушенный врагом поселок Долина Новость обновлена 07 апреля 2023, 06:27
Разрушенный врагом поселок Долина. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В населенном пункте практически не осталось уцелевших зданий – все уничтожено на 90 процентов

Российский враг принес в Украину смерть, страдания и сплошные руины вместо некогда цветущих селений и городов. Особенно от посягательств оккупантов пострадали восточные регионы страны.

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Еще одним доказательством злодеяний оккупантов стал краткий репортаж корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова из поселка Долина на границе Харьковской и Донецкой областей, полностью уничтоженного российскими оккупантами.

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Трудно даже представить, что до полномасштабной войны здесь проживало около 500 человек – сейчас повсюду выжженая земля и сплошные развалины. В Долине не осталось ни жилых домов, ни построек агропредприятия.

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Оккупанты штурмовали населенный пункт почти полгода, а поняв, что придется бежать от ВСУ, начали целенаправленно и безжалостно уничтожать все, куда смогли попасть своим оружием – школу, магазины и детский сад.

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После упорных боев поселок уничтожен на 90%.

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Россияне сбросили на него авиабомбу и радовались, что смогли быстро "расправиться" с древним сооружением.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о последствиях удара врага по жилой многоэтажке в Запорожье.

Теги:
#Донецкая область #Разрушение #Обстрелы