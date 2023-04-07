Уничтожено почти все: как выглядит разрушенное село Долина в Донецкой области (фото, видео)

В населенном пункте практически не осталось уцелевших зданий – все уничтожено на 90 процентов

Российский враг принес в Украину смерть, страдания и сплошные руины вместо некогда цветущих селений и городов. Особенно от посягательств оккупантов пострадали восточные регионы страны.

Российские снаряды рушат все

Еще одним доказательством злодеяний оккупантов стал краткий репортаж корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова из поселка Долина на границе Харьковской и Донецкой областей, полностью уничтоженного российскими оккупантами.

Так выглядит приход "русского мира"

Трудно даже представить, что до полномасштабной войны здесь проживало около 500 человек – сейчас повсюду выжженая земля и сплошные развалины. В Долине не осталось ни жилых домов, ни построек агропредприятия.

Огромной постройки больше нет

Оккупанты штурмовали населенный пункт почти полгода, а поняв, что придется бежать от ВСУ, начали целенаправленно и безжалостно уничтожать все, куда смогли попасть своим оружием – школу, магазины и детский сад.

Все, что осталось от местного храма

После упорных боев поселок уничтожен на 90%.

Среди такого ужаса все равно продолжают находиться люди

Не имели никакой жалости "православные воины кирилла" даже к храму Григория Победоносца, которому более 150 лет.

Россияне обстреливают даже церкви

Россияне сбросили на него авиабомбу и радовались, что смогли быстро "расправиться" с древним сооружением.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о последствиях удара врага по жилой многоэтажке в Запорожье.