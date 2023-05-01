Ситуация в Бахмуте динамична в обе стороны: что сейчас происходит в несокрушимой крепости (видео)

Число войск рф на Бахмутском направлении превышает численность армий некоторых стран Европы

Бахмут остается одним из эпицентров боев на востоке Украины. Против Сил обороны воюет не менее 26,5 тысячи оккупантов.

Об этом пишет "РБК-Украина". По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, известно, что кроме десятков тысяч солдат враг применяет 65 танков, 450 различных бронированных машин, 56 РСЗО и 154 орудия.

Такое количество тяжелой техники и людей превышает количество армий некоторых стран, в частности Венгрии или Чехии. (Например, армия Чехии насчитывает 24,9 тыс. человек, – Ред.). В это время оккупанты теряют в районе Бахмута по сотне человек каждый день.

Какая ситуация в Бахмуте

Ситуация в Бахмуте сложная, но динамичная. Командующий Восточной группировкой военный генерал-полковник Александр Сырский отметил, что в Бахмут постоянно прибывают российские десантники, вагнеровцы, наемники из других ЧВК. Однако отметил, что на некоторых участках в результате контратак сил обороны враг покинул некоторые позиции.

Военный обозреватель Александр Коваленко отмечает, что ситуация динамичная в обе стороны и продвижение оккупантов может быть нивелировано уже через час после него. Он добавляет, что на этой неделе в районе Бахмута должны прекратиться дожди — это может повлиять на логистику и поставки подкреплений украинским войскам в городе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продолжают уничтожать Бахмут, бои идут в западной части города. Враг не контролирует весь Бахмут.