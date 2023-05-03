Во все тяжкие. Как Гройсман со своими адептами терроризируют Виннитчину: новые подробности

Соратники бывшего премьера от бессилия не гнушаются ничем, выбирая в союзники скандальных опасных персон и откровенных преступников

В Винницкой области не утихают политические страсти из-за войны политсилы Владимира Гройсмана против общин. Так, в последнее время все чаще в СМИ появляется информация о том, что партия экс-премьера настойчиво работает над укреплением своих позиций в Винницкой области путем насильственного перетаскивания влиятельных председателей ОТГ и местных депутатов в свои ряды.

Как стало известно общественности, непосредственно занимаются этим террором в "Украинской стратегии Гройсмана" (УСГ) верный соратник Гройсмана — городской голова Винницы Сергей Моргунов и депутат Винницкого облсовета от партии "Батькивщина" Геннадий Мазур, которого журналисты разоблачили на плагиате диссертации. Мазур также присоединился к команде Гройсмана.

Стратегия Гройсмана на "Боднюковщину"

По предварительной информации, помогают им на местах фигуры меньшего калибра. Например, такие как бывший поселковый голова с. Гранив Гайсинского района Виктор Боднюк.

Виктор Боднюк

По сообщениям местных жителей, после того, как Грановский поссовет прекратил свое существование в результате процессов децентрализации, его бывший председатель Боднюк занялся исключительно общественной деятельностью. Он является директором и совладельцем благотворительного фонда "Гранив", который специализируется на "оказании социальной помощи без обеспечения проживания" и общественной организации "Союз граждан-совладельцев имущества реорганизованного частного сельхозпредприятия "Весна".

Как известно, благотворительностью (то есть финансированием) господину Боднюку помогают частные предприниматели Петр Бондаренко и Анна Христин. По материалам из публичного пространства о Бондаренко известно, что в Харькове он занимается ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, а в Николаеве — розничной торговлей обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах.

В свою очередь, Христин в прошлом занималась розничной торговлей с лотков и на рынках в Староконстантинове и Бершади. Они вместе с Боднюком являются совладельцами благотворительного фонда "Гранив", хотя де-факто сфера и география их деятельности не имеет отношения ни к благотворительности, ни к Граниву.

Бизнес-круги Виннитчины сообщают, что сам же Боднюк официально предпринимательской деятельности не ведет (как делают некоторые теневики), хотя его односельчане "не под запись" высказывают другое мнение. По их словам, занявшись "большой политикой" Боднюк приобщился к сделкам с землей и другим "VIP-вопросам", которые можно было решать в кресле сельского головы. Но, потеряв его, он снова переключился на близкие ему схемные темы, такие как торговля зерном и рыбное хозяйство.

Кстати, у односельчан Боднюка возникает справедливый вопрос, вернул ли этот "сельский князек" в распоряжение общины ранее арендованную землю? Так, в феврале 2015 года Боднюк арендовал на 7 лет земельный участок площадью 26,6 гектара у Гранивского поселкового совета (кадастровый номер 0520880900:02:005:0028).

Не сложно посчитать, что срок аренды истек еще в феврале прошлого года, но этот острый вопрос как-то странно умалчивается.

Сельская мафия под прикрытием благотворительности?

Однако, как стало известно активистам-патриотам, общественная деятельность и один земельный участок, оформленный лично на Боднюка, является лишь прикрытием настоящей деятельности данного гранивского "феодала". К примеру, по адресу Винницкая обл., Гайсинский р-н, село Гранив, улица Полевая, дом 7 зарегистрировано фермерское хозяйство "Боднюк". Оно было основано еще в 2011 г., как раз после избрания Виктора Боднюка поселковым председателем. Совпадение? Возможно. Но, если углубиться в тему, получится, что основной вид деятельности этой фирмы — выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых и семян масличных культур. А владелицей этого предприятия является супруга Виктора Вера Лукьяновна Боднюк (она же и директор) и дочь — Мельник Вита Викторовна.

Возможно, по воле Божьей, или посредством гениального хозяйственного дарования, или через по какой-то причине, но ФХ "Боднюк" является довольно успешным предприятием. Так, по официальным данным в 2022-м компания получила 31 408 100 грн дохода, из них — 10 360 900 грн чистой прибыли. Возвращаясь к теневой составляющей, следует подчеркнуть, что это исключительно по официальным данным. Кроме этого, в 2020 г. ФХ "Боднюк" получило разрешение на вредные выбросы №520880903-8/1 с неограниченным сроком действия. Влияние и последствия этого разрешения ежедневно очень сильно ощущают жители Гранива. Тем не менее, главным активом упомянутого предприятия является земля. В аренде ФХ "Боднюк" находится 531 участок плодородной земли Гайсинского района, общей посевной площадью около 569 гектаров.

Отметим, фермер-арендатор "Боднюка" недостаточно добросовестный. Это следует из судебных реестров. В частности, Ладыжинским городским судом Винницкой области рассматривается производство № 2/135/20/23 относительно искового заявления к фермерскому хозяйству "Боднюк" об устранении препятствий в пользовании земельным участком. И это только одно дело из многих других.

Жизненный шпагат Боднюка: от сельсовета до рэкета

Анализируя жизнь Боднюка после того, как он остался без должности поселкового головы (которой сельский латифундист лишился вследствие децентрализации), складывается впечатление, что фермерская работа уже не столько его увлекает, сколько раньше. В частности, недавно экс-глава открыл для себя новую область применения — нива политического рэкета.

Достоверно известно, что по заказу определенных политических кругов регионального масштаба он оказывает физическое и информационное давление на глав ОТГ и депутатов местных советов, получая от заказчиков большие надежды на возвращение к какому-либо креслу. Заказчикам же господину Боднюку нравится его несколько несдержанный характер, что и отражено в материалах уголовного производства.

От этой истории до сих пор гудит весь район (она тоже шокировала всю страну, о ней писали даже общенациональные СМИ). Напомним, в одну из суббот марта 2020-го тогда еще сельский голова Гранива Виктор Боднюк "летал" на своем авто по селу, в какой-то момент он остановился у одного из дворов, выдвинул из окна ружье с глушителем и расстрелял двух собак на глазах у владельца этих животных. По словам свидетелей, хозяином несчастных песиков был 15-летний подросток.

ББилизм: как Боднюк копирует Брежнева

О бывшем сельском голове можно писать даже книги. Еще один интересный "задвиг" в его биографии: Боднюк очень гордится своими наградами, и его кабинет буквально напоминает филиал какого-то исторического музея. В специальной комнате выставлены многочисленные грамоты и знаки отличия. Но особой гордостью латифундиста является орден "Единство и воля". Этим отличием он был награжден как волонтер-руководитель предприятия в ноябре 2018 года. В склонности ко всевозможным медалькам Боднюк несколько напоминает винничанам генсека СССР Брежнева.

Примечательно, что сама награда была основана в июне 2014 г. общественной организацией "Всеукраинское объединение граждан "Страна". Согласно данным со страницы в Википедии этой ОО, известно, что организация предоставляет услуги дизайна наград и производит знаки, ордена, медали, знаки отличия, значки, удостоверения и т. д. При этом стоимость комплекта ордена "Единство и воля" составляет 635.00 грн (например, за эти деньги можно купить три палки низкосортной колбасы). В комплект входят: знак, удостоверение, футляр легкий пластиковый с прозрачным верхом. Не исключено, что и другие награды господина Боднюка имеют тоже свою "колбасную" цену, а этот кабинет следует воспринимать не как музей, а как сувенирную лавку.

В заключение не лишним будет напомнить, что партнер Виктора Боднюка по политическому бизнесу — депутат Винницкого областного совета Геннадий Мазур — также любит всяческие награды. В его копилке пять орденов от церкви московского патриархата, и от них отказываться он не собирается. Даже, несмотря на то, что голосовал за ограничение деятельности УПЦ МП на территории Винницкой области на последнем заседании сессии облсовета.