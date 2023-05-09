Почтовый индекс был создан в Харькове

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

Почтовый индекс для маркировки писем начал использовать в Харькове. В 1932 году там начали использовать уникальную систему, где сначала использовали цифры от 1 до 10. Затем формат сменился на число-буква-число. Первые две цифры указывали на город, буква "У" означала страну, в нашем случае Украина, последняя цифра обозначала район. Первоначально система упрощала переписку между Харьковом и Киевом, но вскоре оказалась настолько удобной, что распространилась на всю территорию Украины.

С началом Второй мировой войны эту систему индексации упразднили, однако позже продолжили использовать во многих странах мира. Вспомнили об удобном коде в 1962 году, однако не на территории Украины, а в Западной Германии. А уже другие страны переняли индексы у немцев. К сожалению, имя изобретателя осталось неизвестным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Луну летают траекторией, которую рассчитал украинец Юрий Кондратюк. Так называемая "трасса Кондратюка" или еще "трасса улитки" охватывает вертикальный старт и использование сопротивления атмосферы для приземления.