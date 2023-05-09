Поштовий індекс створили у Харкові

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

Поштовий індекс для маркування листів почали використовувати у Харкові. У 1932 році там почали використовувати унікальну систему, де спочатку використовували цифри від 1 до 10. Потім формат змінився на число-буква-число. Перші дві цифри вказували на місто, буква "У" означала країну, в нашому випадку Україна, остання цифра — позначала район. Початково система спрощувала листування між Харковом та Києвом, але невдовзі виявилась настільки зручною, що поширилась на всю територію України

З початком Другої світової війни цю систему індексації скасували, однак пізніше продовжили використовувати в багатьох країнах світу. Згадали про зручний код у 1962 році, однак не на території України, а в Західній Німеччині. А вже інші країни перейняли індекси в німців.На жаль, ім'я винахідника лишилося невідомим.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Місяць літають траєкторією, яку розрахував українець Юрій Кондратюк. Так звана "траса Кондратюка" або ще "траса равлика" охоплює вертикальний старт і використання опору атмосфери для приземлення.