Жуткая река Мертвовод на Николаевщине. Откуда взялось название?

"Телеграф" рассказывает интересные факты об Украине, ее истории и личностях, которые вы могли не знать

В Николаевской области вблизи села Трикраты возле Актовского каньона течет река с кристально чистой водой и злым названием — Мертвовод. Водоем насыщен сероводородом, и имеет удивительный цвет, но есть здесь места и для купания с чистой прозрачной водой.

Вокруг образования этого причудливого названия множество версий: возможно, в этом городе скифы отправляли в последний путь царей. Древнегреческий историк Геродот описал реку в четвертой книге "Мельпомена", он указал ее скифское название "Эксампей", означавшее "Священные пути". Другие исследователи потом предполагали, что эта местность носила сакральный характер. Мол, она была путём, которым отправляли скифских царей в скалистый источник, считавшийся входом в подземный мир мертвых. Отсюда и название.

За долгое время появились не менее яркие народные предания, согласно которым реку назвали после битвы казаков с турками, когда воды не было видно за телами убитых врагов и погибших защитников.

По другой версии, во время одного из татарских набегов на Дикое Поле местные жители, спрятавшиеся по оврагам, наварили яды из трав и слили их в воду выше того места, где в лагере пировали и делили добычу захватчики — многие умерли от вод, и от этого реку назвали Мертвоводом.

Кстати, река была неприветлива и к россиянам. В марте 2022 года украинские защитники остановили оккупантов, взорвав мост через Мертвовод и не пустив их вглубь города Вознесенск. В Вознесенске и на подступах к нему россиян ждали военнослужащие ВСУ и войска территориальной обороны. Россияне вырулили на взорванный мост, и где их уже встретили украинские защитники.

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