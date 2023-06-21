Моторошна річка Мертвовод на Миколаївщині. Звідки пішла назва?

"Телеграф" розповідає цікаві факти про Україну, її історію та особистостей, які ви могли не знати

У Миколаївській області поблизу села Трикрати біля Актівського каньйону тече річка з кришталево чистою водою і злою назвою — Мертвовод. Водойма насичена сірководнем, і має дивний колір, але є тут місця і для купання з чистою прозорою водою.

Навколо утворення цієї химерної назви безліч версій: можливо, у цьому місті скіфи відправляли в останню путь царів. Давньогрецький історик Геродот описав річку у четвертій книзі "Мельпомена", він вказав її скіфську назву Ексампей, що означала "Священні шляхи". Інші дослідники потім припускали, що ця місцевість мала сакральний характер. Мовляв, вона була шляхом, яким відправляли скіфських царів до скелястого джерела, яке вважалося входом до підземного світу мертвих. Звідси і назва.

За довгий час з'явилися не менш яскраві народні перекази, згідно з якими річку назвали так після битви козаків з турками, коли води не було видно за тілами вбитих ворогів та загиблих захисників.

За іншою версією, під час одного з татарських набігів на Дике Поле місцеві мешканці, що сховалися по байраках, наварили отрути з трав і злили їх у воду вище того місця, де в таборі бенкетували й ділили здобич загарбники — багато з яких померли від вод, і від цього річку назвали Мертвоводом.

До речі, річка була непривітною і до росіян. У березні 2022 року українські захисники зупинили окупантів, підірвавши міст через Мертвовод і не пустивши їх углиб міста Вознесенськ. У Вознесенську та на підступах до нього на росіян чекали військовослужбовці ЗСУ та війська територіальної оборони. Росіяни вирулили на підірваний міст, і де їх уже зустріли українські захисники.

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