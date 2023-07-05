Удар по коллаборантам: ракета ВСУ поразила здание оккупационной администрации Волновахи (фото)

Коллаборанты заверяют, что обошлось без погибших

В среду, 5 июля, в здании администрации оккупированной Волновахи (Донецкая область) произошел мощный взрыв. При этом российские источники заявили, что здание подверглось обстрелу.

Так росСМИ передают слова так называемого "мэра" Волновахи константина зинченко, который заявил, что в результате прилета пострадал один из этажей в левом крыле здания.

Он заявил, что вследствие удара незначительные травмы получили три человека. Впрочем, в местных telegram-каналах появлялась информация о погибших.

"Было два прилета. Один в левое крыло здания, другой возле здания. Разрушения есть. Сейчас оцениваем, насколько серьезные", — заявил зинченко.

Как известно, Волноваха находится под оккупацией с весны 2022 года.

Напомним, вечером 4 июля в Донецке и соседней Макеевке практически одновременно раздались взрывы. Во втором населенном пункте был поражен вражеский склад с боеприпасами.

Информацию официально подтвердили в ВСУ, после чего в сети появилось видео, где можно увидеть вторичную детонацию вражеских боеприпасов. Примечательным оказалось и то, что огонь, поднявшийся над вражеским объектом, сформировал загадочный силуэт, который до сих пор активно обсуждают в сети.