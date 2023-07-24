Оккупанты ударили кассетными боеприпасами по мирному городу: погиб ребенок, много раненых

Удар был нанесен по водоему возле зоны отдыха

Вечером 24 июля оккупанты обстреляли город Константиновка, что в Донецкой области возле Бахмута, вследствие чего погиб 10-летний мальчик.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины, еще 7 человек, среди которых четверо детей, получили ранения.

Отмечается, что по предварительной информации город был обстрелян кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч" около 19:10 понедельника.

"В результате вражеской атаки погиб 10-летний мальчик. Также получили ранения четверо несовершеннолетних в возрасте от 5 до 12 лет — три девочки и мальчик. Среди пострадавших детей – две сестренки, одна из которых находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранения получили две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Пострадавшие во время обстрела находились возле зоны отдыха у местного водоема.

Окончательная информация о количестве пострадавших уточняется. По факту обстрела мирного города открыто уголовное дело по факту нарушения правил и обычаев ведения войны (ч. 2 ст. 438).

Тем временем на происшествие отреагировал начальник Донецкой ОВА Павел Кирилленко, который напомнил, что детям в зоне боевых действий не место, а потому родителям стоит эвакуировать их в безопасное место.

"Россияне еще раз доказывают, что воюют с гражданскими, и в своем желании убивать не останавливаются ни перед чем", — отметил он.

Как сообщалось ранее, 24 июля оккупанты также наносили удар по Одесской области и едва не уничтожили шесть румынских речных суден на Дунае.