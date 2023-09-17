Людей засыпало зерном насмерть: на предприятии в Чернигове произошло смертельное ЧП (фото)

Рабочих придавило почти 100 тоннами зерна

В воскресенье, 17 сентября, на предприятии в Чернигове произошло смертельное происшествие, — на рабочих просыпалось зерно, в результате чего погибло три человека.

Инцидент случился около 11:00. Фото с места событий публикует пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели объясняют, что трагедия случилась во время разгрузки зерна из элеватора, — разрушился металлический корпус силоса, в результате чего высыпалось сразу около 100 тонн зерна. Под завалами оказалось трое работников предприятия. Когда сотрудники ГСЧС разобрали зерно, то достали их тела, — медики констатировали смерть.

На месте инцидента было задействовано 39 спасателей и шесть единиц специальной техники ГСЧС.

Фото с места событий впечатляют.

Стоит заметить, что ранее в Чернигове была другая трагедия, связанная уже с войной россии против Украины, — месяц назад баллистическая ракета ударила по драматическому театру в Чернигове, в результате чего погибло и пострадало много людей, в том числе и маленькие дети.

А несколько дней назад, как сообщал "Телеграф", ракетный удар нанесли по рынку в Константиновке Донецкой области, в результате чего погибло 16 человек, еще десятки пострадали.