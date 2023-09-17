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Людей засипало зерном на смерть: на підприємстві у Чернігові сталася смертельна НП (фото)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Під час розвантаження зерна сталася аварія у Чернігові Новина оновлена 17 вересня 2023, 15:19
Під час розвантаження зерна сталася аварія у Чернігові. Фото dsns.gov.ua

Робітників придавило майже 100 тонн зерна

У неділю, 17 вересня, на підприємстві у Чернігові сталася смертельна пригода, — на робітників розсипалося зерно, внаслідок чого загинуло троє людей.

Інцидент трапився близько 11:00. Фото із місця подій публікує прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники пояснюють, що трагедія сталася під час розвантаження зерна з елеватора — зруйнувався металевий корпус силосу, внаслідок чого висипалося одразу близько 100 тонн зерна. Під завалами опинилися троє працівників підприємства. Коли співробітники ДСНС розібрали зерно, дістали їх тіла, — медики констатували смерть.

На місці інциденту було задіяно 39 рятувальників та шість одиниць спеціальної техніки ДСНС.

Фото з місця подій вражають.

У Чернігові людей засипало зерном на смерть
На підприємстві в Чернігові зерно засипало на смерть робітників
На підприємстві у Чернігові зерно засипало на смерть робітників
У Чернігові людей засипало зерном на смерть

Варто зауважити, що раніше у Чернігові була інша трагедія, пов’язана вже з війною росії проти України, — місяць тому балістична ракета вдарила по драматичному театру у Чернігові, внаслідок чого загинуло та постраждали багато людей, у тому числі й маленькі діти.

А кілька днів тому, як повідомляв "Телеграф", ракетний удар завдали по ринку у Костянтинівці Донецької області, внаслідок чого загинуло 16 людей, ще десятки постраждали.

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#Чернігів #Зерно #Загиблі