Укр

Обломки, разрушения и цветы: как выглядит рынок Константиновки после российского обстрела (эксклюзивные фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Константиновка после обстрела Новость обновлена 10 сентября 2023, 19:42
Константиновка после обстрела

На месте все еще можно увидеть много обломков

В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке (Донецкая область), из-за чего погибли 16 человек и более 30 получили ранения.

В городе побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал фотографии того, как выглядит место прилета спустя несколько дней.

Как видно на снимках, обломки и сожженные каркасы ларьков убрать еще не успели, однако к месту уже начали приносить цветы и игрушки, чтобы почтить погибших вследствие российского теракта.

Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела

Как сообщалось ранее, удар по центру Константиновки был нанесен днем 6 сентября, когда там находилось много людей. Тем самым под удар попал рынок, аптека, жилая многоэтажка и ряд магазинов.

Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела

Согласно последним данным жертвами российского удара стали 16 человек, среди которых есть и ребенок.

Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела
Константиновка после обстрела

Как видно на видеозаписях, которые обнародовали власти Украины, люди явно не ожидали удара, поскольку в тот роковой момент многие из них находились на улице.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне атаковали Киевскую область ранним утром 6 сентября. На одном из торговых предприятий произошел пожар.

Теги:
#Донецкая область #Обстрел #Константиновка