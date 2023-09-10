Обломки, разрушения и цветы: как выглядит рынок Константиновки после российского обстрела (эксклюзивные фото)

На месте все еще можно увидеть много обломков

В среду, 6 сентября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Константиновке (Донецкая область), из-за чего погибли 16 человек и более 30 получили ранения.

В городе побывал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов, который показал фотографии того, как выглядит место прилета спустя несколько дней.

Как видно на снимках, обломки и сожженные каркасы ларьков убрать еще не успели, однако к месту уже начали приносить цветы и игрушки, чтобы почтить погибших вследствие российского теракта.

Константиновка после обстрела

Как сообщалось ранее, удар по центру Константиновки был нанесен днем 6 сентября, когда там находилось много людей. Тем самым под удар попал рынок, аптека, жилая многоэтажка и ряд магазинов.

Согласно последним данным жертвами российского удара стали 16 человек, среди которых есть и ребенок.

Как видно на видеозаписях, которые обнародовали власти Украины, люди явно не ожидали удара, поскольку в тот роковой момент многие из них находились на улице.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне атаковали Киевскую область ранним утром 6 сентября. На одном из торговых предприятий произошел пожар.