Потепление пришло не во все области Украины: каким регионам не везет с погодой (карта)

В одних областях +27, в других, — +18 и дожди

Вторая половина сентября в 2023 году принесла в Украину заметное потепление, — местами ожидается, что температура поднимется почти до 30 градусов Цельсия. Однако это затронуло не все области страны.

Пока в большинстве регионов жарко, в остальных царят осадки и прохлада. Об этом можно судить по свежим прогнозам синоптиков "Укргидрометцентра".

С началом этой недели началось постепенное потепление в большинстве областей Украины, — в центральных, южных и некоторых северных регионах 19 числа может быть уже 26-27 градусов. Но в западных областях наоборот ожидаются осадки, на фоне чего температура в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях упала до 18-20 градусов. Также холодно будет на Сумщине, где прогнозируют днем всего 17-19 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 19.09.2023

20 сентября средняя температура в западных и северных областях ожидается уже на уровне в 22-24 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 20.09.2023

К 21 числу температурный режим по всей стране выровняется и ожидается на уровне 24-26 градусов, при этом теплее всего будет в южных и центральных областях.

Прогноз погоды в Украине на 21.09.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда ожидаются первые заморозки в Украине в 2023 году.