Потепління прийшло не у всі області України: яким регіонам не щастить із погодою (карта)

В одних областях +27, в інших — +18 і дощі

Друга половина вересня 2023 року принесла в Україну помітне потепління — місцями очікується, що температура підніметься майже до 30 градусів Цельсія. Однак це торкнулося не всіх областей країни.

Поки у більшості регіонів спекотно, в інших панують опади та прохолода. Про це можна судити за свіжими прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру".

З початком цього тижня розпочалося поступове потепління в більшості областей України — у центральних, південних та деяких північних регіонах 19 числа може бути вже 26-27 градусів. Але в західних областях, навпаки, очікуються опади, на тлі чого температура в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впала до 18-20 градусів. Також холодно буде на Сумщині, де прогнозують лише вдень 17-19 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 19.09.2023

20 вересня середня температура у західних та північних областях очікується вже на рівні 22-24 градуси.

Прогноз погоди в Україні на 20.09.2023

До 21 числа температурний режим по всій країні вирівняється і очікується на рівні 24-26 градусів, при цьому найтепліше буде у південних та центральних областях.

Прогноз погоди в Україні на 21.09.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли очікуються перші заморозки в Україні у 2023 році.