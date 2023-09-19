Потепління прийшло не у всі області України: яким регіонам не щастить із погодою (карта)
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В одних областях +27, в інших — +18 і дощі
Друга половина вересня 2023 року принесла в Україну помітне потепління — місцями очікується, що температура підніметься майже до 30 градусів Цельсія. Однак це торкнулося не всіх областей країни.
Поки у більшості регіонів спекотно, в інших панують опади та прохолода. Про це можна судити за свіжими прогнозами синоптиків "Укргідрометцентру".
З початком цього тижня розпочалося поступове потепління в більшості областей України — у центральних, південних та деяких північних регіонах 19 числа може бути вже 26-27 градусів. Але в західних областях, навпаки, очікуються опади, на тлі чого температура в Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях впала до 18-20 градусів. Також холодно буде на Сумщині, де прогнозують лише вдень 17-19 градусів.
20 вересня середня температура у західних та північних областях очікується вже на рівні 22-24 градуси.
До 21 числа температурний режим по всій країні вирівняється і очікується на рівні 24-26 градусів, при цьому найтепліше буде у південних та центральних областях.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, коли очікуються перші заморозки в Україні у 2023 році.