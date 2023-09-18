Магнітна буря охопила Землю: скільки вона ще триватиме

Астросиноптики оновили графік

Земля потерпає від геомагнітного шторму, який триває вже 4 день поспіль. Такі спалахи можуть вплинути на життєдіяльність людини та спричинити погіршення здоров'я.

Як повідомляють Meteoagent, потужність магнітної бурі коливатиметься від середньої до сильної. Метеозалежним варто підготуватись завчасно.

З 18 вересня К-індекс знизився до 5 і зараз перебуває на цьому рівні. Буря триватиме 19 та 20 вересня. За даними фахівців, лише 20 вересня К-індекс збільшиться до 6, що також відповідає показникам бурі червоного рівня.

Що таке магнітна буря

Геомагнітна буря — це потужні сплески енергії, що походять від Сонця. Вони відбуваються, коли лінії магнітного поля Сонця напружуються та ламаються, що призводить до масивних вибухів на Сонці.

Коливання такої потужності здатні вплинути на роботу супутників та синоптичних станцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.