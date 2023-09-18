Магнитная буря охватила Землю: сколько она еще будет продолжаться

Астросиноптики обновили график

Земля страдает от геомагнитного шторма, который длится уже 4-й день подряд. Такие вспышки могут повлиять на жизнедеятельность человека и вызвать ухудшение здоровья.

Как сообщают Meteoagent, мощность магнитной бури будет колебаться от средней до сильной. Метеозависимым следует подготовиться заранее.

С 18 сентября К-индекс снизился до 5 и сейчас находится на этом уровне. Буря продлится 19 и 20 сентября. По данным специалистов, всего 20 сентября К-индекс увеличится до 6, что также соответствует показателям бури красного уровня.

Что такое магнитная буря

Геомагнитная буря – это мощные всплески энергии, происходящие от Солнца. Они происходят, когда линии магнитного поля Солнца напрягаются и ломаются, что приводит к массивным взрывам на Солнце.

Колебания такой мощности способны повлиять на работу спутников и синоптических станций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.