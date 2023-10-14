Авто полицейских разбилось по пути на вызов на Черниговщине: четыре человека в больнице

Четыре человека получили травмы

В Черниговской области автомобиль полиции попал в аварию, пока ехал на вызов о перестрелке.

Как проинформировала пресс-служба черниговской полиции, инцидент произошел в Прилуках 13 октября около 21:30, экипаж следовал на вызов о стрельбе в Варвинской общине.

Отмечается, что автомобиль двигался со включенными мигалками и сиреной.

"При выезде на главную дорогу произошло столкновение с легковым автомобилем. В результате ДТП травмировались и были госпитализированы два пассажира легковушки и двое полицейских", — говорится в сообщении.

Все детали происшествия устанавливаются представителями ГБР, кроме того руководство полиции Черниговской области начало служебное расследование.

Как сообщалось ранее, на выезде с Киева на днях произошло масштабное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, вследствие чего один человек погиб. Причиной аварии стало пролитое на дорогу топливо, из-за которого с дороги слетел легковой автомобиль, водитель микроавтобуса пытался объехать место аварии, но тоже поскользнулся и вылетел на встречную полосу.