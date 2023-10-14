Авто поліцейських розбилося по дорозі на виклик на Чернігівщині: чотири особи у лікарні

Чотири особи отримали травми

На Чернігівщині автомобіль поліції потрапив в аварію, поки їхав на виклик про перестрілку.

Як проінформувала пресслужба чернігівської поліції, інцидент стався у Прилуках 13 жовтня близько 21:30, екіпаж прямував на виклик про стрілянину у Варвинській громаді.

Зазначається, що автомобіль рухався з увімкненими мигалками та сиреною.

"При виїзді на головну дорогу сталося зіткнення з легковим автомобілем. Внаслідок ДТП травмувалися і було госпіталізовано двох пасажирів легковика та двох поліцейських", — йдеться в повідомленні.

Усі деталі події встановлюються представниками ДБР, крім того, керівництво поліції Чернігівської області розпочало службове розслідування.

Як повідомлялося раніше, на виїзді з Києва днями сталася масштабна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса, внаслідок чого одна людина загинула. Причиною аварії стало пролите на дорогу паливо, через яке з дороги злетів легковий автомобіль, водій мікроавтобуса намагався об’їхати місце аварії, але також послизнувся і вилетів на смугу.