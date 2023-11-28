Оккупанты обстреляли Сумщину: среди погибших есть ребенок (фото)

Под огонь попали жилые дома местного населения

Во вторник, 28 ноября, оккупанты в очередной раз из артиллерии обстреляли Сумскую область. В результате атаки есть раненые и погибшие, среди которых ребенок.

Как сообщает прокуратура Сумщины, около 12:30, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, враг обстрелял гражданскую инфраструктуру города Середина-Буды Сумской области. По предварительным данным, оккупанты применили РСЗО.

По данным прокуратуры, в результате атаки оккупантов разрушены по меньшей мере 5 частных домов, из-под завалов извлечены тела двух погибших женщин и двое раненых мужчин. Также в собственном авто ранения получили гражданский мужчина и его 7-летняя падчерица. Впоследствии девочка скончалась в больнице.

В свою очередь в полиции Сумской области сообщили, что разрушения и повреждения получили более семи частных домов, два магазина и административное здание суда. Кроме того, полицейские, несшие службу на месте, едва не попали под минометный огонь. Момент разрыва мины попал в объектив регистратора служебного авто.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование осуществляется следователями Управления Службы Украины в Сумской области.

Напомним, 23 ноября россияне обстреляли Чернобаевку Херсонской области. В результате обстрела три человека погибли и еще пять были травмированы.