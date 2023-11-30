В одной из областей Украины с 1 декабря вводят массовую проверку документов: зачем это нужно

Нововведение будет действовать ближайшие 90 дней минимум

У всех жителей Закарпатской области с 1 декабря будут проверять документы. Новые меры были приняты в рамках правового режима военного положения.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Закарпатской областной военной администрации. В действие оно было введено 30 ноября Советом обороны области.

"Такие мероприятия осуществляются в соответствии с Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1456", – пишет пресс-служба ОВА.

Кроме того, на Закарпатье назначат комендантов районов, которые, в свою очередь, выберут уполномоченных лиц для проверки документов местных жителей. Нововведение будет действовать до тех пор, пока в Украине введено военное положение.

Напомним, что Владимир Зеленский продлил военное положение в Украине вместе с мобилизацией еще на 90 дней: с 16 ноября 2023 года по 14 февраля 2024 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят изменить подход к мобилизации граждан. К поиску военнослужащих на определенные должности хотят привлечь рекрутинговые компании.