Власти Львовщины разрешили работникам ТЦК проверять документы у мужчин: что нужно иметь при себе

Требования закреплены в выданном приказе

Все военнообязанные во Львовской области теперь должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и военно-учетные документы. Сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) уполномочили проверять наличие этих документов.

Соответствующее решение было принято на заседании Совета обороны Львовской области еще в пятницу, 17 ноября. Во вторник, 20 ноября, руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень издал соответствующий приказ.

В нем отмечено, что все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 летна время действия военного должны иметь при себе:

документы, удостоверяющие личность,

документы о прописке,

военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

А сотрудников ТЦК уполномочили проверять наличие этих документов.

За соблюдением этих требований, как отметил Тарас Грень, должны следить правоохранительные органы.

Руководитель аппарата Львовской ОВА добавил, что другие изменения на Львовщине пока не вводятся, несмотря на то, что ранее анонсировалось, что в области уменьшат продолжительность комендантского часа, но она и дальше будет продолжаться с полуночи до 5:00 утра.

Напомним, "Телеграф" писал, что в Ивано-Франковске подписали приказ "О проведении общей мобилизации", согласно которому без разрешения городского ТЦК военнообязанным гражданам запрещено менять место жительства.