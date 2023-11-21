Влада Львівщини дозволила працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків: що треба мати при собі

Вимоги закріплено у виданому наказі

Усі військовозобовʼязані на Львівщині тепер повинні мати при собі документи, які посвідчують особу, та військово-облікові документи. Працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки уповноважили перевіряти наявність цих документів.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Ради оборони Львівської області ще у пʼятницю, 17 листопада. У вівторок, 20 листопада, керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень видав відповідний наказ.

У ньому зазначено, що всі військовозобов’язані віком від 18 до 60 років на час дії воєнного повинні мати при собі:

документи, що посвідчують особу,

документи про прописку,

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.

А співробітників ТЦК уповноважили перевіряти наявність цих документів.

За дотриманням цих вимог, як зазначив Тарас Грень, мають стежити правоохоронні органи.

Керівник апарату Львівської ОВА додав, що інших змін на Львівщині наразі не запроваджують, попри те, що раніше анонсувалося, що в області зменшать тривалість комендантської години, але вона й надалі триватиме з півночі до 5:00 ранку.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що в Івано-Франківську підписали наказ "Про проведення загальної мобілізації", згідно з яким без дозволу міського ТЦК військовозобов’язаним громадянам заборонено міняти місце проживання.