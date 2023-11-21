Що буде, якщо прийти по повістці із запізненням: важливий нюанс у законі

Не плутайте з ігноруванням повістки

В Україні триває загальна мобілізація, яка зобовʼязує чоловіків, які отримали повістки, зʼявитись до ТЦК у чітко встановлені терміни — 24 години. Та не завжди вдається дотримуватись цих термінів.

Але чи передбачає відповідальність поява з запізненням, спираючись на законодавство, пояснив Styler. Варто зауважити, що неявка за повісткою може трактуватися як її ігнорування, що передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Вручення повісток регулюється Законом України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Згідно з пунктом 3 статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", громадяни України під час мобілізації зобов'язані бути за викликом до ТЦК та СП для уточнення їхніх облікових даних та визначення їхнього призначення на особливий період.

Запізнення (неявка у встановлений термін) за наявності факту відвідування ТЦК найближчим часом не є правопорушенням.

Тож, якщо військовозобов'язаний відвідає ТЦК із запізненням на кілька днів, відповідальності не буде, оскільки в його діях відсутнє ігнорування виклику та ухилення. Відповідальність слідує за повне ігнорування вимог законодавства.

За неявку та ухилення передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративну відповідальність передбачено статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення ("Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію").

Неявка по повістці до військкомату для уточнення даних несе за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу від 1500 до 3400 гривень. Повторна неявка — штраф розміром до 5100 гривень.

Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України, якщо військовозобов'язаний чи призовник був проінформований про необхідність з'явитися до ТЦК під час телефонної розмови, за наявності доказів виклику, оформлених у належному процесуальному порядку, особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності у вигляді штрафу 5100-8500 гривень або виправних робіт на строк до одного року.

Раніше "Телеграф" писав, що умовний строк за ухилення від мобілізації не звільняє від виконання військового обов’язку — тобто ухилянти й надалі підлягають мобілізації.