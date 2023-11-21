Что будет, если прийти по повестке с опозданием: важный нюанс в законе

Не путайте с игнорированием повестки

В Украине идет общая мобилизация, которая обязывает мужчин, получивших повестки, явиться в ТЦК в четко установленные сроки — 24 часа. Но не всегда удается соблюдать эти термины.

Но предполагает ли ответственность появление с опозданием, опираясь на законодательство, объяснил Styler. Следует заметить, что неявка по повестке может трактоваться как ее игнорирование, что предусматривает административную и уголовную ответственность.

Вручение повесток регулируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане Украины во время мобилизации обязаны быть по вызову в ТЦК и СП для уточнения их учетных данных и определения их назначения на особый период.

Опоздание (неявка в установленный срок) при наличии факта посещения ТЦК в ближайшее время не является правонарушением.

Если военнообязанный посетит ТЦК с опозданием на несколько дней, ответственности не будет, поскольку в его действиях отсутствует игнорирование вызова и уклонения. Ответственность следует за полное игнорирование требований законодательства.

За неявку и уклонение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена статьей 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации").

Неявка по повестке в военкомат для уточнения данных несет за собой административную ответственность в виде штрафа от 1500 до 3400 гривен. Повторная неявка – штраф размером до 5100 гривен.

Согласно ст. 337 Уголовного кодекса Украины, если военнообязанный или призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора при наличии доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5100-8500 гривен или исправительных работ сроком до одного года.

Ранее "Телеграф" писал, что условный срок за уклонение от мобилизации не освобождает от исполнения воинского долга — то есть уклоняются и в дальнейшем подлежат мобилизации.