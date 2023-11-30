В одній із областей України з 1 грудня вводять масову перевірку документів: навіщо це потрібно

Нововведення діятиме найближчі 90 днів мінімум

У всіх мешканців Закарпатської області з 1 грудня перевірятимуть документи. Нові заходи було вжито у межах правового режиму воєнного стану.

Відповідне розпорядження оприлюдненона сайті Закарпатської обласної військової адміністрації. У дію воно було запроваджено 30 листопада Радою оборони області.

"Такі заходи здійснюються відповідно до Порядку перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року №1456", — пише пресслужба ОВА.

Крім того, на Закарпатті призначать комендантів районів, які своєю чергою оберуть уповноважених осіб для перевірки документів місцевих мешканців. Нововведення діятиме доти, доки в Україні запроваджено воєнний стан.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський продовжив воєнний стан в Україні разом із мобілізацією ще на 90 днів: з 16 листопада 2023 року до 14 лютого 2024 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть змінити підхід до мобілізації громадян. До пошуку військовослужбовців на певні посади хочуть залучити рекрутингові компанії.