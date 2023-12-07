В части областей Украины снова похолодает до -14 градусов Цельсия: прогноз и карта

Кроме холода, ожидается и снегопад

На День святого Николая, который с 2023 года в Украине отмечается 6 декабря, погода смиловалась над украинцами, принесла умеренное тепло и солнце. Однако после праздника снова ожидается похолодание и снегопады.

Сразу в нескольких областях Украины похолодает до -10 градусов ниже нуля и даже ниже. Об этом говорят прогнозы синоптиков "Укргидрометцентра" на ближайшее время.

В четверг-пятницу, 7-8 декабря, по всей территории Украины ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега и дожд (в южных областях). Но сильных холодов в это время еще не ожидается, средняя температура по стране будет на уровне около -1 градуса мороза, при этом холоднее всего будет в северных и западных регионах (до -8 градусов ночью).

Как обещают синоптики, 9 декабря осадки практически прекратятся, но ненадолго. И уже в воскресенье, 10 декабря, местами стремительно похолодает. В Черниговской, Сумской и Харьковской областях буквально за сутки серьезно упадет температура до показателей -11-14 градусов мороза ночью.

Прогноз погоды в Украине на 10.12.2023

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды стоит ждать к концу декабря согласно с прогнозами народного синоптика.