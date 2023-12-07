У частині областей України знову похолодає до -14 градусів Цельсія: прогноз та карта

Окрім холоду, очікується і снігопад

На День святого Миколая, який з 2023 року в Україні відзначається 6 грудня, погода змилувалася над українцями, принесла помірне тепло та сонце. Однак після свята знову очікується похолодання та снігопади.

Відразу в кількох областях України похолодає до -10 градусів нижче за нуль і навіть ще нижче. Про це говорять прогнози синоптиків "Укргідрометцентру" на найближчий час.

У четвер-п’ятницю, 7-8 грудня, на всій території України очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощ (у південних областях). Але сильних холодів у цей час ще не очікується, середня температура в країні буде на рівні близько -1 градуса морозу, при цьому найхолодніше буде в північних і західних регіонах (до -8 градусів вночі).

Як обіцяють синоптики, 9 грудня опади практично припиняться, але ненадовго. І вже в неділю, 10 грудня, подекуди стрімко похолодає. У Чернігівській, Сумській та Харківській областях буквально за добу серйозно впаде температура до показників -11-14 градусів морозу вночі.

Прогноз погоди в Україні на 10.12.2023

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на яку погоду варто чекати до кінця грудня згідно з прогнозами народного синоптика.