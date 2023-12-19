Повисла над мостом: спасатели достали женщину из грузовика (фото)
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Часть автомобиля чуть не упала с переправы
В Ивано-Франковской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем часть КамАЗа повисла над мостом, где находилась женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Вестово Калушской территориальной громады.
Работники спасательной службы сняли пострадавшую с переправы при помощи автолестницы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
В службе спасения отметили, что пострадавших в результате ДТП нет. Спасенную женщину осмотрели медики, с ней все хорошо.
Кроме этого, руководитель сектора коммуникации полиции в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив изданию "Фиртка" сообщил, что грузовик был наполнен зерном. Чтобы избежать ДТП, водители КамАЗа выехал за пределы проезжей части.
В последнее время аварии с участием автомобилей – распространенное явление в Украине. В полиции рассказали, что делать в случае ДТП:
- Немедленно остановите транспортное средство и оставайтесь на месте происшествия;
- включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки;
- окажите медицинскую помощь пострадавшим;
- вызовите бригаду скорой медицинской помощи или обратитесь за помощью к присутствующим.
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