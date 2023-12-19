Повисла над мостом: рятувальники дістали жінку з вантажівки (фото)

Частина автомобіля ледь не впала з переправи

На Івано-Франківщині внаслідок зіткнення вантажівки з легковим автомобілем частина КамАЗу повисла над мостом, де перебувала жінка. Дорожньо-транспортна пригода трапилась у селі Вістова Калуської територіальної громади.

Надзвичайники врятували потерпілу і за допомогою автодрабини зняли з переправи. Про це повідомили в ДСНС України.

Працівники служби порятунку зазначили, що постраждалих внаслідок ДТП немає. Врятовану жінку оглянули медики, з нею все гаразд.

Крім того, керівник сектору комунікації поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків виданню "Фіртка" повідомив, що вантажівка була наповнена зерном. Для того, щоб уникнути ДТП, водії КамАЗУ виїхав за межі проїжджої частини.

Останнім часом аварії за участі автомобілів — поширене явище в Україні. В поліції розповіли про те, що робити в разі дорожньо-транспортної пригоди:

Негайно зупиніть транспортний засіб і залишайтеся на місці події;

увімкніть аварійну сигналізацію та встановіть знак аварійної зупинки;

надайте медичну допомогу постраждалим;

викличте бригаду швидкої медичної допомоги, або зверніться за допомогою до присутніх.

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