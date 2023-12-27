Кабмин уволил главу Тернопольской ОВА: чем "отметился" Владимир Труш на этом посту

Кабмин согласовал увольнение одного из глав ОВА

Кабинет министров Украины поддержал решение об увольнении главы Тернопольской областной военной администрации Владимира Труша.

Об этом в своем telegram-канале сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в среду, 27 декабря.

"Согласовано увольнение Труша Владимира Любомировича с должности главы Тернопольской областной государственной администрации", — сообщил он.

Кроме того, чиновник отметил, что Виктор Полищук был назначен заместителем главы Госстата.

Труш возглавлял Тернопольскую ОВА с 19 марта 2020 года, а до этого занимал должность главы Рогатинской РГА в Ивано-Франковской области.

Информации о причинах его увольнения обнародовано не было, однако стоит отметить, что летом 2023 года правоохранители пришли к двум его заместителям, а также главе Тернопольского областного совета по делу о вымогательстве крупной суммы от местного бизнесмена. В частности скрытая камера зафиксировала, как чиновники требовали взятку в сумме 2,4 миллиона гривен, при этом постоянно вспоминая о Труше.

Как сообщалось ранее, ГБР не завершило расследование против бывшего замглавы Нацполиции Дмитрия Тишлека, которого подозревают в связях с Россией. Против него открыто дело по статье "Незаконное обогащение".