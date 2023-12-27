Кабмін звільнив голову Тернопільської ОВА: чим "відзначився" Володимир Труш на цій посаді

Кабмін погодив звільнення одного із глав ОВА

Кабінет Міністрів України підтримав рішення про звільнення голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша.

Про це у своєму telegram-каналі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у середу, 27 грудня.

" Погоджено звільнення Труша Володимира Любомировича з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації", — повідомив він.

Крім того, чиновник зазначив, що Віктора Поліщука було призначено заступником голови Держстату.

Труш очолював Тернопільську ОВА з 19 березня 2020 року, а раніше обіймав посаду голови Рогатинської РДА в Івано-Франківській області.

Інформації про причини його звільнення не було оприлюднено, проте варто зазначити, що влітку 2023 року правоохоронці прийшли до двох його заступників, а також голови Тернопільської обласної ради у справі про вимагання великої суми від місцевого бізнесмена. Зокрема, прихована камера зафіксувала, як чиновники вимагали хабар у сумі 2,4 мільйона гривень, при цьому постійно згадуючи про Труша.

Як повідомлялося раніше, ДБР не завершило розслідування проти колишнього заступника голови Нацполіції Дмитра Тишлека, якого підозрюють у зв’язках з Росією. Проти нього відкрито справу за статтею "Незаконне збагачення".