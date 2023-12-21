На Львівщині староста села не дав знести радянський пам'ятник і поплатився

Старосту села звільнили

В Україні продовжують позбавлятись від російських назв, культури та постатей. Проте в одному із селищ на Львівщині місцевий староста не дав знести радянський пам'ятник.

Про це повідомляє "Четверта студія". Очільник села виліз на пам’ятник та кричав, що фашисти хочуть знищити історію.

Пізніше стало відомо, що на сесії Сокальської міської ради депутати звільнили старосту села Смиків Віталія Левицького.

"Питання щодо проведення відносно старости службового розслідування виносилось, але не було прийняте через брак голосів", – йдеться у повідомленні.

Відео, де ексстароста кричав про заборону знести пам'ятник, було видалено. Натомість видання Четверта студія зробила запис з його сторінки.

Минулого року за інформацією видання Zaxid.net, Левицького притягували до кримінальної відповідальності за крадіжку мотоцикла та інструментів.

Раніше "Телеграф" писав, що молодий хлопець з Одеси накинувся на прапор України. Йому загрожує штраф.