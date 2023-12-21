Во Львовской области староста села не дал снести советский памятник и поплатился

Старосту села уволили

В Украине продолжают избавляться от русских названий, культуры и фигур известных личностей России. Однако в одном из поселков во Львовской области местный староста не дал снести советский памятник.

Об этом сообщает "Четвертая студия". Глава села вылез на памятник и кричал, что фашисты хотят уничтожить историю.

Позже стало известно, что на сессии Сокальского городского совета депутаты уволили старосту села Смыков Виталия Левицкого.

"Вопрос о проведении в отношении старосты служебного расследования выносился, но не был принят за неимением голосов", – говорится в сообщении.

Видео, где экс-староста кричал о запрете снести памятник было удалено. Издательство Четвертая студия сделала запись с его страницы.

В прошлом году, по информации издания Zaxid.net, Левицкого привлекали к уголовной ответственности за кражу мотоцикла и инструментов.

Ранее "Телеграф" писал, что молодой парень из Одессы набросился на флаг Украины. Он должен выплатить штраф за нарушение.